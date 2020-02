Dit zijn de Gaverse sportfiguren van het jaar Ronny De Coster

24 februari 2020

12u19 0 Gavere Tijdens het jaarlijkse sportgala in zaal Racing hebben de gemeentelijke sportraad en sportdienst van Gavere de dapperste sportfiguren van 2019 verkozen.

Amber Simoens (judo) is de Sportvrouw Gavere 2019. De titel van Sportman Gavere 2019 is voor Pieter Van Hoecke Pieter (atletiek – steeple en veldlopen). Zwemmer Ciel Dierickx is de G-sporter, terwijl roeier Dries De Schoenmakere de trofee van Sportbelofte Gavere 2019 mocht ontvangen. De Koninklijke schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan Asper (boogschieten op staande wip) is uitgeroepen tot de sportgroep Gavere 2019 en naar John Monsecour ging de titel Sportverdienste Gavere 2019.