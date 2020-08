Dieven brengen gouden kelk met waarde van 10.000 euro terug: “Waarschijnlijk hebben ze wroeging gekregen” Frank Eeckhout

15u46 2 Gavere De gouden kelk van de pastoor van Gavere is terecht. “Maandagochtend werd aan de deur gebeld. Ik ging kijken maar er was niemand te zien. Wat er wel stond, was de gouden kelk waarmee dieven tijdens het weekend aan de haal gingen. Waarschijnlijk hebben ze wroeging gekregen na het lezen van jullie artikel", reageert pastoor Eddy Le Beer opgelucht.

Listige dieven maakten de pastoor van Gavere een waardevolle gouden beker afhandig afgelopen weekend. Ze maakten van zijn goedheid gebruik om de woning te verkennen om later enkele waardevolle zaken te stelen. “Een man met een kind belde aan mijn deur aan om geld te vragen. Terwijl de man me bij de deur aan de praat hield, glipte het kind weg. Die jongen wist al goed de weg, want hij was de dag voordien ook al langs geweest. Toen had ik in ruil voor een fooi gevraagd wat onkruid te wieden. Daar heb ik nu wel veel spijt van, want het heeft hem blijkbaar de tijd gegeven om alles goed te bekijken”, zegt de pastoor.

Emotionele waarde

Pas enkele uren later merkte pastoor Eddy Le Beer dat zijn zilveren hostieschaal en gouden kelk verdwenen waren. De kelk heeft naast een waarde van 10.000 euro ook een grote emotionele waarde voor de pastoor. “Het is de kelk die ik gekregen heb toen ik 26 jaar geleden tot priester ben gewijd. Ik heb hiervoor dan ook al een traantje gelaten", bekent Le Beer. De pastoor loofde een beloning uit van 1.000 euro aan wie een tip kon geven die zou leiden naar de daders. Veel hoop om de kelk terug te zien, koesterde hij echter niet. “Die gaat meteen naar het buitenland. Mijn naam staat er wel in gegrift en dat maakt de beker wel uniek. Mocht hij dus in een pandjeshuis worden aangeboden, weten ze daar wel dat ze hem niet mogen kopen.”

Ik vind het nobel dat ze hun fout hebben ingezien. Kwaad ben ik niet want mensen die stelen, hebben iets te kort. Al heb ik wel liever dat ze om hulp vragen in plaats van te stelen Pastoor Eddy Le Beer

Groot was zijn verbazing toen hij de kelk maandagmorgen aantrof op zijn drempel. “Ik opende de deur omdat er gebeld werd maar er was niemand te zien. Enkel mijn kelk stond daar. Ik wist met mijn geluk geen blijf. Die dieven moeten wroeging gekregen hebben na het lezen van jullie artikel. Of ze kregen schrik omdat mijn naam in de kelk stond. Toch vind ik het nobel dat ze hun fout hebben ingezien. Kwaad ben ik niet want mensen die stelen, hebben iets te kort. Al heb ik wel liever dat ze om hulp komen vragen in plaats van te stelen", besluit pastoor Le Beer opgelucht.