Diabetespatiënt beklimt legendarische Stelvio: “Met de juiste medische begeleiding zijn sportprestaties perfect haalbaar” Ronny De Coster

03 juni 2019

18u36

Bron: Eigen berichtgeving 1 Gavere Als diabetespatiënt gaat John Monsecour uit Asper een niet alledaagse uitdaging aan: binnen twee weken beklimt hij per fiets samen met elf lotgenoten de Stelvio, een van de meest legendarische bergtoppen in Italië. “We doen dit om te bewijzen sportieve prestaties perfect haalbaar zijn voor mensen met diabetes, mits je de nodige medische begeleiding hebt”, zegt John.

De grond schoof weg onder de voeten van John Monsecour, toen hij tien jaar gelden van de dokter de diagnose kreeg: diabetes. “Dat was mentaal een zeer harde klap, omdat ik besefte: dit is voor de rest van mijn leven. En sindsdien is er inderdaad geen ontkomen aan. Er zijn ups en downs, ik heb altijd de glycemiemeter en druivensuiker op zak, moet voortdurend mijn suikerspiegel meten en bij elke maaltijd insuline toedienen. Hoe langer ik de aandoening had, hoe moeilijker het was geworden om er een stabiele suikerspiegel op na te houden”, vertelt John.

Hij was voordien al een fervente fietser, maar kreeg het almaar moeilijk om nog intensief met zijn hobby bezig te zijn. “Na 45 minuten intensiever fietsen daalde mijn suikerspiegel zo snel dat ik vaak moest stoppen en verder ‘bijtanken’ tot het suikerpeil hoog genoeg stond, vooraleer ik verder kon. Heel vervelend”, getuigt John.

Begeleiding gezocht

De Asperling besloot om zich te laten begeleiden en kwam zo terecht bij de Diabetes Liga, een onafhankelijke vereniging die zorg en omkadering biedt aan wie met diabetes wordt geconfronteerd. Zowel mensen met diabetes en hun omgeving als iedereen die professioneel betrokken is, maken deel uit van de 500 vrijwilligers en meer dan 18.000 leden van de Diabetes Liga.

De vereniging organiseert dit jaar voor de negende keer het grote beweeg- en sportevent Climbing For Life. Samen met elf andere diabetici is John geselecteerd om op 15 juni met de fiets de Passo dello Stelvio, een van de meest legendarische bergtoppen te beklimmen.

Thomas De Gendt

“Het is op die berg dat Thomas De Gendt in 2012 de basis legde voor zijn derde plek in de eindrangschikking van de Giro. Ik was ongelooflijk blij toen ik te horen kreeg, dat ik was uitgekozen”, vertelt John. Hij heeft er intussen al flink wat training opzitten. “Op dinsdag en donderdag fiets ik op rollen of in de buurt. Daarnaast rij ik samen met andere ambassadeurs en het Diabetes Liga Cycling team zoveel mogelijk georganiseerde fietstochten tijdens het weekend”, legt John uit.

Ik doe dit niet alleen voor mezelf. Met Climbing for Life willen we aantonen dat sportieve prestaties perfect haalbaar zijn voor mensen met diabetes, mits de nodige medische begeleiding John Monsecour

“Ik doe dit niet alleen voor mezelf. Met Climbing for Life willen wij diabetes onder de aandacht brengen en patiënten aanzetten om meer te bewegen. We willen aantonen dat sportieve prestaties perfect haalbaar zijn voor mensen met diabetes, type 1 of type 2, mits uiteraard de nodige medische begeleiding. Daarnaast vestigen we ook de aandacht op de de preventieve kracht van beweging bij mensen met een verhoogd risico op type 2 diabetes. Beweging is een essentiële pijler in zowel de behandeling als preventie van diabetes. Dat is de boodschap die we hier heel nadrukkelijk willen brengen. En tenslotte brengt Climbing for Life ook geld op voor het goede doel: net als de andere elf ambassadeurs moet ik zorgen voor minstens 2.500 euro aan sponsoring”, legt John zijn missie uit.

John en de Diabetes Liga steunen en de actie volgen, kan online via steun.diabetes.be/project/17072