Defensie maakt van verlaten kazerne van Gavere thuisbasis van paracommando’s Ronny De Coster

22 september 2020

18u50 0 Gavere Het ziet ernaar uit, dat de verlaten legerkazerne in Gavere toch weer een militaire bestemming krijgt: een groep paracommando’s van de eenheid in Tielen zou er haar intrek nemen. Het gaat om een honderdtal manschappen.

Eind vorig jaar zijn de manschappen van het Air Traffic Control Center (ATCC) uit Gavere vertrokken. De luchtverkeersleiders opereren sindsdien bij Skeyes in Steenokkerzeel. Na het vertrek van het ATCC leek het erop, dat Defensie met de site in Gavere geen plannen meer had. De sluiting van deze luchtmachtbasis betekende wel, dat het leger in Oost-Vlaanderen geen enkele kazerne meer heeft. En dat laat zich intussen voelen bij de aanwervingen. Jongeren uit Oost- en West-Vlaanderen zijn minder tuk op een loopbaan bij Defensie, omdat ze daarvoor te grote afstanden moeten afleggen.

Honderdtal para’s

Defensie voorziet om de kazerne in Gavere terug in gebruik te nemen. Een kleine eenheid van een honderdtal paracommando’s, die nu in het Kempense Tielen gevestigd is, verhuist naar Gavere. Defensie gelooft dat de locatie zich perfect leent voor de opleiding van para’s. Het domein beschikt over een bosrijke omgeving en in de Gaverse deelgemeente Semmerzake bevindt zich een bunker waar de para’s overigens al trainingen hebben gedaan.

“Zou goed nieuws zijn”

“Als die plannen doorgaan, zou dat voor onze gemeente zeker goed nieuws zijn”, zegt de Gaverse burgemeester Denis Dierick. “Maar ik wil niet voorbarig zijn en ga me toch onthouden van commentaar tot de officiële bevestiging”, zegt Dierick.