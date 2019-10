De gemeenteraad live volgen van thuis? Nog niet onmiddellijk in Gavere Ronny De Coster

22 oktober 2019

14u05 1 Gavere De gemeenteraad volgen vanuit je zetel thuis? Het zit er n Gavere nog niet meteen aan te komen: de Gaverse bestuursmeerderheid is niet te vinden voor een voorstel van oppositieraadslid Ankie D’Hollander (Gavere durft/ N-VA) voor het live streamen van de zittingen van de raad.

Er komt nooit veel publiek naar de gemeenteraad. Maandag moesten de raadsleden het stellen met elf toeschouwers.

“Het zou toch wel nuttig zijn als inwoners van de gemeente de zitting van thuis zouden kunnen volgen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zich naar het gemeentehuis te verplaatsen. Wij zouden de drempel kunnen verlagen, door de zitting via het internet te streamen”, bedenkt Ankie D’Hollander.

“De technologie is aanwezig en wordt toch ook al in verschillende gemeenten en steden in Vlaanderen gebruikt. In Gavere moet dit ook kunnen”, vindt het oppositieraadslid.

Niet enthousiast

Maar de bestuursmeerderheid loopt niet warm voor het idee om de gemeenteraad live uit te zenden. Burgemeester Denis Dierick (Open Vld) heeft op het internet al eens de live streaming van de gemeenteraad in Oudenaarde gevolgd en is niet onder de indruk.

“Het is heel moeilijk om via zo’n live streaming de debatten effectief te volgen. In Oudenaarde vond ik de geluidskwaliteit heel slecht. Je hebt dan een camera die de hele tijde een overzichtsbeeld toont, waarop je nauwelijks ziet wie aan het woord is”, bedenkt Dierick.

Ook Dieter De Mets (Open Vld), voorzitter van de gemeenteraad in Gavere, is er niet voor te vinden om met zijn vergaderingen “live” te gaan. “Iedereen is op de zittingen van de gemeenteraad welkom. En we zien inderdaad dat de belangstelling niet altijd groot is. Ik vrees dat een live streaming die effectief werkt een serieuze investering vereist en betwijfel of die wel verantwoord is”, ketst ook De Mets de suggestie af.