David Cardon met Dikkelvenne tegen ex-ploeg Ronse: “Dit is familiale club, zoals mijn vroegere club Menen” Hans Fruyt

23 september 2020

21u29 0 Gavere David Cardon, de nieuwe diepe spits van KSC Dikkelvenne, is goed aan de competitie begonnen. De 32-jarige Waal uit Dottenijs scoorde uit bij zijn ex-ploeg Menen twee keer (2-2). Zaterdagavond bekampt hij met geel-blauw KSK Ronse, een andere ex-ploeg.

Toen SCD in december van vorig jaar bekend maakte dat David Cardon aan het einde van het seizoen 2019-20 SK Ronse zou ruilen voor Dikkelvenne keken velen raar op. “Dat was niet nodig”, benadrukt Cardon. “Eigenlijk twijfelde ik het jaar voordien al tussen Ronse en Dikkelvenne. Ik had toen een goed gesprek met Pieter De Potter en Kristof De Rho, de transferverantwoordelijken van Dikkelvenne. Na drie jaar Menen koos ik voor Ronse, maar in de loop van de vorige competitie raakte de verstandhouding met de voorzitter van de club zoek. Als eerste speler besliste ik Ronse te verlaten. Ik koos voor Dikkelvenne omdat de sfeer op die van mijn ex-ploeg Menen leek: een familiale club met een gelijkaardige visie. Na mij zijn bij Ronse nog heel wat spelers vertrokken.”

Topschutter

Wat niet betekent dat David Cardon alle banden met SK Ronse verbrak. Met Marvin Foucart en Loic Thissen heeft hij vaak contact. Ook met trainer Sam Goethals hangt hij regelmatig aan de telefoon. Uiteraard hoopt hij tegen Ronse te scoren en de match te beslissen. “Overal waar ik kom probeer ik de beste schutter te worden”, gaat Cardon verder. “Voor Ronse scoorde ik vorig seizoen achttien keer. In een competitie die door corona vroegtijdig afgebroken werd. Bij Menen heb ik eens 17 en 26 goals gemaakt. Met twee doelpunten in de eerste competitiematch voor Dikkelvenne ben ik goed vertrokken. Alleen jammer dat die twee treffers geen drie punten opleverden. Ons eerste halfuur op Menen was niet goed. In de tweede helft deden we het veel beter en kwamen we terug in de match. Achteraf bekeken was het gelijkspel logisch. Het betekent dat we zaterdag onze eerste thuismatch van het seizoen moeten winnen. Het clubbestuur van Dikkelvenne legt de lat niet al te hoog en wil een beetje beter doen dan de tiende plaats van vorig seizoen. Volgens mij hebben we voldoende kwaliteiten om hoger te mikken. Naar plaats vijf of zes, misschien zelfs naar de eindronde.”