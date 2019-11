Culinaire gids Gault&Millau zet Brasserie Juste in Dikkelvenne weer een trapje hoger Ronny De Coster

04 november 2019

17u16 2 Gavere Voor een publiek van meer dan duizend restaurateurs, journalisten en partners is in Lint de zeventiende editie van de Gault&Millau Belux Gids voorgesteld en er zit goed nieuws in voor Brasserie Juste in Dikkelvenne.

Tom De Poortere en Wendy Hoefman van Brasserie Juste in Dikkelvenne kunnen juichen: hun eethuis staat niet alleen voor het tweede opeenvolgende jaar in de Gault&Millau Belux Gids, maar krijgt van de gerenommeerde restaurantgids een score van 13/20. Dat is nog een punt meer dan vorig jaar.

Seizoensproducten

Het Gaverse koppel opende Brasserie Juste nog maar vier jaar geleden en wist al snel een plaats te veroveren in het culinaire landschap.

Patron Tom De Poortere zoekt zijn inspiratie in seizoensproducten. “De meerwaarde zit in de manier waarop we gerechten bereiden”, zegt Tom. “Zowel voor snelle lunches als uitgebreide diners maken we in Brasserie Juste alles zelf: van de fonds, de mayonaise en de dressings, over de garnaalkroketten tot met de handgeschilde frietjes.”

Brasserie Juste, Nijverheidsstraat 4 in Dikkelvenne - www.brasseriejuste.be

Onderstaande kaart en tabel tonen de scoren van de andere Oost-Vlaamse restaurants die in de Gault&Millau 2020 zijn opgenomen.