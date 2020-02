Chauffeur uit Kruisem gewond na crash tegen boom op N60 Ronny De Coster

18 februari 2020

16u42 1 Gavere Bij een verkeersongeval dinsdagochtend op de gewestweg N60 op de grens van Gavere en Nazareth is een jonge chauffeur gewond geraakt.

T.D.W. (18) uit Kruishoutem reed met zijn Audi in de richting Gent, toen hij door een onbekende ooraak van de weg afweek. De auto kwam tegen een boom terecht. De chauffeur is met de Snoeck-ambulance naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. De man bleef niet ernstig gewond.