Chauffeur gewond na crash tegen elektriciteitskasten en verkeersbord in Gavere Ronny De Coster

08 juli 2019

12u33 0 Gavere Bij een verkeersongeval in de Molenstraat in Gavere is een chauffeur lichtgewond geraakt.

De 19-jarige man uit Gavere verloor de controle over het stuur van zijn Volkswagen Caddy en raakte van de weg. De auto ramde een verkeersbord en twee elektriciteitskasten. De chauffeur is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. De man was lichtgewond.