Centrum van Asper opgeschrikt door instorting garage naast woning Ronny De Coster

15 augustus 2020

Gavere Bewoners van het centum van de Gaverse deelgemeente Asper zijn zaterdagnamiddag opgeschrikt door de instorting van een garage.

Het ingestort pand bevindt zich naast een huis aan de Steenweg in Asper.

“Het was een enorme klap die gepaard ging met een grote stofwolk”, vertelt een ooggetuige. Naast de brandweer snelden ook de Snoeck-ambulancedienst en een MUG-team te plaatse, omdat niet zeker was of zich iemand in het gebouw bevond. Dat bleek gelukkig niet het geval. Het bleef daardoor bij materiële schade. Politie en brandweer sloten de Steenweg af voor het verkeer.