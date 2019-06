Cannabis geeft MS-patiënte (30) weer zin in het leven: “Iedereen vroeg waar haar energie plots vandaan kwam” Frank Eeckhout

25 juni 2019

17u52 0 Gavere Cannabis geeft de 30-jarige Amélie uit Asper weer zin om te leven. “Aanvankelijk stond ik weigerachtig tegenover het experiment. Maar als ik zie hoe de levenskwaliteit van mijn vrouw verbeterd is, ben ik volledig overtuigd. Nu onze regering nog, want hier loopt men mijlenver achterop als het over medicinale cannabis gaat", ervaart Cliff Ophalvens (32).

Cliff Ophalvens startte vorig jaar met Kandabis.be, een website over medicinale cannabis. “Het voorbije jaar was ik een undercoveractivist, wilde ik niet te veel de aandacht trekken, maar sinds vorige maand is dat veranderd. De belangrijkste persoon in mijn leven heeft cannabis nodig om haar ziektesymptomen te bestrijden, niemand heeft het recht om haar dat te ontzeggen", stelt Cliff.

Dik vijf jaar geleden kreeg Amélie het vreselijke verdict te horen: multiple sclerose (MS). “Een agressieve vorm dan nog. Ons gelukkige leventje werd helemaal op zijn kop gezet. Amélie kreeg medicatie, maar die gaf bijwerkingen. Door een virus in haar bloed loopt ze ook een grote kans op een hersenontsteking. De kans dat ze dat overleeft, is één op drie. Daarom ging Amélie in het geniep op zoek naar alternatieve behandelingen. Al gauw kwam ze terecht bij cannabis. Dat was even slikken, want cannabis staat voor mij gelijk aan verslaving", gaat Cliff verder.

Met een vaporizer ademt Amélie de dampen van de gedroogde bloemtoppen van de cannabisplant in. “Ze doet dat bijna dagelijks. Het resultaat liet niet lang op zich wachten. Amélie kreeg weer zin in het leven. Ze werd weer actief en bouwde haar sociaal leven opnieuw op. Onze ouders en vrienden vroegen zich af vanwaar die energie plots kwam. We hebben ons geheim toen maar opgebiecht en iedereen reageerde positief. Voor ons was dat een serieuze opsteker. Toch is het kopen of kweken van cannabis niet zonder gevaar. We rijden daarvoor telkens naar Nederland of kweken het zelf. Maar als de politie ons aan de kant zet of een huiszoeking doet, dreigen we in de cel te vliegen voor het invoeren of kweken van drugs. Dat is toch te zot voor woorden. Wetenschappelijke studies hebben immers al meermaals de voordelen van medicinale cannabis aangetoond. Helaas blijft onze regering hiervoor potdoof.”

Zwanger

Acht maanden geleden raakte Amélie zwanger en stopte ze met cannabis. “Die acht maanden waren een marteling. Haar toestand is zodanig achteruit gegaan dat we snakken naar de geboorte. Dan kan ze meteen weer starten met haar cannabiskuur. Vandaag kan Amélie amper nog stappen. Ondertussen zet ik mijn strijd voor de legalisering van medicinale cannabis verder", besluit Cliff.

Omdat Amélie ook in behandeling is bij gespecialiseerde artsen en uit respect voor hen, kwam ze liever niet aan het woord of in beeld.