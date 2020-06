Brouwerij Contreras krijgt vicepremier Alexander De Croo op bezoek: “Ergste crisis in 200 jaar, maar corona heeft ons niet klein gekregen” Ronny De Coster

16 juni 2020

19u00 0 Gavere In zijn Brouwerij Contreras in Gavere kreeg Frederik De Vrieze dinsdagmiddag minister Alexander De Croo over de vloer. Hoe het is met de plaatselijke handel, wou de vicepremier weten. “We hebben ons rechtgehouden en ook iets gedaan voor onze caféhouders”, vertelde de brouwer.

Sinds 2005 runt Frederik De Vrieze samen met zijn vrouw Ann Contreras in Dikkelvenne de brouwerij die haar familienaam draagt. Ann is de dochter van Willy Contreras, die in 1957 de brouwerij van zijn neef Marcel had overgenomen. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug naar 1818. “De coronacrisis, dat is wel de zwaarste beproeving die we al hebben moeten doorstaan. Volgens mijn schoonvader was de lockdown nog erger dan de oorlog. Door corona mochten de mensen zelfs niet meer op café. Dat is tijdens de oorlog nooit verboden geweest”, citeerde Frederik zijn schoonvader.

Maand huur kwijtgescholden

“We hebben het hoofd boven water kunnen houden en dat is mee door de maatregelen die de regering heeft genomen. We hebben zelfs iets kunnen doen voor de cafés die we verhuren: we hebben ze allemaal een maand huur kwijtgescholden”, vertelde de brouwer zichtbaar trots aan de minister. Die was naar Gavere afgezakt om een vinger aan de pols te houden. “Door de coronacrisis mis ik als politicus ook de feedback die ik anders wel krijg wanneer ik onder de mensen kom. Daarom ga ik nu elke week ergens in Oost-Vlaanderen enkele bedrijven bezoeken”, legt De Croo uit. Hij trok van bij Contreras ook nog naar Van Hende Wijnimport in Gavere.