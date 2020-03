Brouwerij Contreras in Gavere scheldt cafébazen een maand huur kwijt Ronny De Coster

24 maart 2020

20u59 16 Gavere Uitbaters van cafés van Brouwerij Contreras uit Gavere moeten één maand geen huur betalen. “We doen deze geste in de hoop dat ze voor de betrokkenen zal volstaan om de crisis door te komen”, zegt brouwerijbaas Frederik De Vrieze.

In de brouwerij aan de Molenstraat in Gavere ligt de hele productie stil. “Onze twee werkkrachten zijn technisch werkloos. Wij kunnen nog leveren vanuit onze stock. Die zit nog behoorlijk gevuld”, vertelt Frederik De Vrieze. De brouwerij heeft in Gavere vier eigen cafés, die ze verhuurt. “Het is voor de uitbaters een drama dat ze nu helemaal zonder inkomen vallen. Daarom willen we vanuit onze brouwerij een financiële geste doen door hen alvast één maand huur kwijt te schelden. Hopelijk zal dat kunnen volstaan om de crisis door te komen en is onze tegemoetkoming geen druppel op een hete plaat. Helaas weten we niet hoelang de huidige toestand aanhoudt”, besluit Frederik.