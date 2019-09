Breydelham van Antonio Vleeswaren verkozen tot het streekproduct van de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

18 september 2019

06u00 0 Gavere De ovengebakken Breydelham van Vleeswaren Antonio in Gavere is door lezers van Het Laatste Nieuws verkozen tot hét streekproduct van de Vlaamse Ardennen. Als regionaal winnaar stoot Breydel nu door naar de nationale finale. “Nù al voel ik me ongelooflijk vereerd. En ik ben ook een beetje verrast”, reageert zaakvoerder Ivan De Keyser.

“Eerlijk? Ik had niet verwacht dat we zouden winnen”, bekent Ivan. “Het doet me ongelooflijk veel deugd om met een artisanaal vleesproduct zo positief in beeld te komen. We leven immers in een tijd dat onze sector bijna dagelijks en helaas vaak ongenuanceerd, wordt belaagd. Voedselkeuzes worden de mensen tegenwoordig helaas te vaak aangepraat door de vleeshouwerij in een slecht daglicht te stellen”, betreurt Ivan De Keyser, zaakvoerder van Vleeswaren Antonio.

Globalisering

“Met een streekproduct moet je ook opboksen tegen de globalisering: alles is binnen handbereik. Binnen de twee uur kan je de meest exotische gerechten op je bord krijgen. Pas op: daar is niks mis mee. Alleen: om in zo’n maatschappij te kunnen scoren met een artisanaal product, moet je extra hard je best doen. Daarom was ik heel blij toen deze wedstrijd er kwam en ben ik nog veel meer in mijn nopjes nu blijkt dat onze Breydelham er al finalist uit komt”, glundert Ivan.

Meer chauvinisme

Al ruim dertig jaar ijvert hij voor meer chauvinisme als het over streekproducten gaat. Met de Breydelham, gekruid en gebakken volgens het oude recept van vader Antoine, schrijft hij een succesverhaal. Vandaag ligt Breydelham in de koeltoog bij vijfhonderd slagers en in alle vestigingen van Delhaize, Okay, Carrefour en Spar.

Naar nationale finale

Verkozen tot beste streekproduct uit de Vlaamse Ardennen, gaat de Breydelham naar de nationale finale: in de tweede stemfase van Hét Streekproduct 2019 nemen de 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel “Hét Streekproduct 2019” verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.