Breydel komt met het Breydel Tourfeest thuis in de Tour de France Frank Eeckhout

08 juni 2019

13u46 0 Gavere In samenwerking met het gemeentebestuur en het feestcomité van Damery organiseert Breydel uit Gavere op maandag 8 juli het zesde Breydel Tourfeest in de Champagnestreek rond Epernay.

Gezelligheid en sociaal engagement zet Breydel om in daden. “Zet mensen rond de tafel en de gesprekken komen vanzelf. Er wordt een band gecreëerd, waar de tafel ook staat. Dat kan evengoed in Frankrijk zijn. Zo organiseert Breydel de Breydelfeesten al vijf jaar langs het parcours van de Tour de France. In een gigantische pan van 3,40 diameter wordt een Breydelgerecht bereid op een houtvuur. Hier kunnen meer dan duizend mensen samen van genieten. Een groot deel van de opbrengst van de Breydelfeesten wordt geschonken aan de Belgische ngo Trias, dat dromen van ondernemers in het Zuiden helpt waarmaken", vertelt Ivan De Keyser.

De dag na het startweekend in Brussel trekt de Tour de France Frankrijk in. De derde etappe start in Binche en komt aan in Epernay. “Op ongeveer 30 km van de aankomst passeert de Tour in het champagnedorp Damery, waar ons tourfeest plaatsvindt. Daar willen we sympathisanten opnieuw de kans geven de Tour de France van dichtbij mee te maken. Er wordt een sportief en feestelijk programma georganiseerd. Het wordt een all-in feest, zodat iedereen voluit kan genieten van een onvergetelijke dag", besluit De Keyser.

Het feest zelf is gratis. Buffetkaarten kosten 15 euro en kan je reserveren via a belevingscentrum@breydel.be. Meer informatie via www.breydel.be.