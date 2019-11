Brasserie Juste in Dikkelvenne voor het eerst opgenomen in de Michelin-gids Ronny De Coster

18 november 2019

17u18 6 Gavere Brasserie Juste uit Dikkelvenne is voor het eerst opgenomen in de Michelin Restaurant Gids, die vandaag is voorgesteld. “We zijn daar bijzonder trots op. Het geeft toch wel het gevoel dat we goed bezig zijn.”

“Typische brasseriegerechten, verse producten en een chef die er graag een persoonlijke draai aan geeft. Juste wat lekkerbekken willen, toch? En zeker wanneer u weet dat de chef graag met de Josper-houtskooloven werkt. Probeer zeker het terras uit, het zicht op de velden en de moestuin is zeer rustgevend”, zo prijst Michelin de Dikkelvense Brasserie Juste aan in de editie 2020 van zijn culinaire gids die maandag is voorgesteld.

“Dit maakt ons super blij”, reageren Tom De Poortere en Wendy Hoefman, zaakvoerders van de bekroonde brasserie. Nog maar twee weken geleden scoorden ze ook al goed in de Gault&Millau, die andere befaamde restaurantgids. Daar kregen ze een 13/20, een puntje meer dan vorig jaar. “Dat daar nu ook de Michelin bij komt, vinden we toch heel bijzonder. De recensenten prijzen ons precies om dat wat we zo erg nastreven: de pure keuken, die start met een eerlijk product. Het geeft toch wel het gevoel dat we goed bezig zijn”, bedenkt Tom.

Dat er over enkele jaren misschien wel een Michelin-ster aan de gevel van zijn brasserie kan prijken, wil hij niet gezegd hebben. “Een ster, dat is wel héél hoog gegrepen. Wij blijven met de voeten op de grond”, knipoogt Tom.