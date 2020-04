Brasserie Juste en Kermiscomité Asper-Dorp winnen de Megamok-persprijzen zonder publiek Ronny De Coster

01 april 2020

18u39 6 Gavere De Gaverse perskring Megamok vzw kon als gevolg van de coronacrisis geen persprijzen uitreiken, maar dat betekent niet, dat er geen winnaars zijn. De uitbaters van Brasserie Juste krijgen de Valeir, prijs van ‘meest verdienstelijke Gaverlingen van 2019’. De aanmoedigingsprijs, de Megabijt, gaat dit jaar naar het Kermiscomité Asper-Dorp.

“Brasserie Juste geldt zowat als de top van het horeca-gebeuren in ons bronnendorp Dikkelvenne. Naast het Eeuwig Licht, De Rotse en De Fwituur. Het voorbije jaar kregen ze 13/20 in de culinaire Gault&Millau plus een allereerste eervolle vermelding in de befaamde Michelingids. Tom en Wendy De Poortere-Hoefman worden geprezen voor hun pure en eerlijke keuken. Samen met kok Karel Van Oyen werken ze ook met house-cooking in het concept Justeathome. Voor hun inspanningen om Gavere op de culinaire kaart van Vlaanderen te zetten, belonen we hen graag met de Valeir”, motiveert Didier Martens, voorzitter van Megamok de toekenning van de prijs.

Nieuw kermiscomité in Asper

Het Kermiscomité Asper-Dorp krijgt de Megabijt. “Een aanmoedigingsprijs waarmee we de gloednieuwe organisatie Asper Bruist een riem onder het hart steken. Asperlingen die het niet langer konden aanzien, dat er in hun dorp niets meer te beleven valt in het kermisweekend, staken de koppen bij mekaar om die de dorpskermis te heroriënteren. Dat verdient een aanmoediging”, bedenkt Didier Martens. “De winnaars mogen zich – na de coronacrisis – aan een bezoekje verwachten en zullen dan hun prijs overhandigd krijgen: een beeld van Valeir voor Brasserie Juste en een ingekleurde ets van de Fontein voor Kermiscomité Asper-Dorp. Beide kunstwerken zijn van de hand van Antoine De Smet”, licht de Megamok-voorzitter nog toe.