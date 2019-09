Bohemian Disco: dansen op zelfgekozen muziek in de koptelefoon of genieten van akoestische optredens in Gavere Ronny De Coster

26 september 2019

17u59 1 Gavere In en rond een feesttent op de grasvlakte aan de Sportdreef in Gavere organiseren Gilles De Rycke uit Kruishoutem en Evergemnaren Jelle Baetslé en Glenn Thienpont volgende zaterdag Bohemian Silence, een “stille disco”, waarbij de fuifnummers door elkaar dansen, terwijl ze met de koptelefoon op luisteren naar drie verschillende genres muziek.

Bohemian Silence is een afstudeerproject van de drie laatstejaars van de opleiding Event en Projectmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. De organisatoren stellen een tweehonderdtal koptelefoons ter beschikking. “De muziek waarnaar je luistert, kies je zelf. Er is een commercieel kanaal waarop dj Creator en dj Wheelz spelen, eentje met alternatieve muziek door dj Fred Astèr en een kanaal van Radio Fonkel met verzoekplaatjes”, licht Gilles De Rycke toe.

Naast de silent disco zijn er ook verschillende akoestische optredens. Daarvoor zorgen Framan, Iskander Moens, Mase, BØM, Ampersand en Kurt Burgelman.

Tickets

Kaarten voor Bohemian Silence kosten 8 euro aan de kassa en 6 euro in voorverkoop (via Everbite). Het evenement is bedoeld voor wie 16 jaar of ouder is. Het is niet toegelaten om met rugzakken op het terrein te komen.

Meer info is te vinden op Facebookpagina van Bohemian Silence 2019