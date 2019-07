Bjorn en Maxim fietsen in één ruk 1.000 kilometer om de Ronde van Frankrijk te zien: “Maar we keren wel terug met de trein” Lieke D'hondt

15 juli 2019

16u28 0 Gavere Straffe wielerprestaties vind je de laatste dagen niet enkel in de Ronde van Frankrijk, ook Bjorn De Decker (30) uit Semmerzake en Maxim Pirard (21) uit Sint-Denijs-Boekel hebben een verbluffend avontuur beleefd op de fiets. In iets minder dan 36 uur tijd legden ze de 1.008 kilometer af van Semmerzake naar Albi in Frankrijk.

Het begon als een zot idee, maar het is geëindigd als een fantastisch avontuur en een tocht van ruim duizend kilometer naar het zuiden van Frankrijk. Het idee kwam van Bjorn De Decker, een geoefende wielrenner en dorpsgenoot van Tourritwinnaar Thomas De Gendt. In 2017 werd hij nog wereldkampioen Gran Fondo in Albi, een rit van 155 kilometer. Maxim Pirard veroverde op hetzelfde WK de bronzen medaille.

“Toen ik zag dat de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk halt zou houden in Albi, heb ik voorgesteld aan Maxim om met de fiets naar daar te rijden. Ik wist toen nog niet dat het zo ver was, maar we zagen het wel meteen zitten”, vertelt Bjorn. Na wat extra training en een zorgvuldige voorbereiding begon het duo afgelopen vrijdag aan de tocht.

Zonder slapen

Vanaf dan was het trappen geblazen, duizend kilometer aan één stuk. De vrienden besloten namelijk om de uitdaging nog wat groter te maken en niet te slapen onderweg. Daardoor bereikten ze al na een kleine 36 uur de aankomst in Albi, goed voor een straf gemiddelde van 28,5 kilometer per uur. Een doorsneefietser doet volgens google maps 54 uur over het traject.

De zwaarste momenten hebben we meegemaakt ‘s nachts en ‘s ochtends. We hebben over donkere wegen zonder straatverlichting gereden, dus we moesten ons elk moment focussen om de juiste weg te vinden Bjorn en Maxim

“De zwaarste momenten hebben we meegemaakt tijdens de nacht en ochtend”, vertellen ze. “We hebben over donkere wegen zonder straatverlichting gereden, dus we moesten ons elk moment focussen om de juiste weg te vinden.” Die focus was ook nodig tijdens de afdalingen, want toen een klein varkentje de weg overstak kon een valpartij maar nipt vermeden worden. “Voor hetzelfde geld waren we dus nooit in Albi geraakt.”

Ondertussen genieten de vrienden in Albi van wat rust, nemen ze een kijkje bij hun helden die de Ronde van Frankrijk rijden en halen ze herinneringen op aan hun deelname aan het wereldkampioenschap Gran Fondo. “Ik pakte hier de wereldtitel, het mooiste moment uit mijn wielercarrière”, vertelt Bjorn. “Maar deze 1.000 kilometer naar Albi wil ik er gerust naast zetten. Het is een andere manier van afzien, maar de ontlading na zo’n lange inspanning is even mooi.”

Last van knie

Oorspronkelijk hadden Maxim en Bjorn het plan om met de fiets terug naar huis te keren, maar daar zijn ze ondertussen van afgestapt. “We hadden gehoopt om in een aantal dagen naar huis te kunnen fietsen en nog wat te genieten van de omgeving, maar dat zou niet meer verantwoord zijn. Maxim had tijdens de laatste honderd kilometer veel problemen met zijn knie. We spelen nu op veilig en keren terug naar huis met de trein.”