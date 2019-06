Bikerboys loodsen mountainbikers langs de bunkers van Gavere Ronny De Coster

14 juni 2019

17u23 0 Gavere De Bikerboys uit Dikkelvenne organiseren op zaterdag 22 juni de een ‘bunkertocht’, een mountainbikeroute langs de vele bunkers in de gemeente. Voor de derde editie zijn de routes helemaal hertekend.

Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 18 kilometer (kidsrun), 25, 45, 55 en 78 kilometer. De routes slingeren langs alle verschillende Gaverse deelgemeenten. Op de verschillende afstanden is bevoorrading voorzien. Starten kan tussen 8 en 13 uur aan de voetbalkantine aan de Leenstraat 78 in Vurste.

Deelname met vergunning kost drie euro, voor een dagvergunning betaal je vijf euro.

Voor meer informatie over de bunkertocht kan je terecht op het telefoonnummer 0478/36.10.74 of via patrick@mistralhome.com.