Bijna één chauffeur op twee te snel door de Baaigemstraat in Gavere Ronny De Coster

07 april 2020

11u59 0 Gavere Ook in coronatijden staat de politie met de snelheidsmeter langs de kant en registreert die veel overtredingen. Bij een controle de Baaigemstraat reed een derde van de auto’s te snel. Op de Hundelgemsesteenweg ging zelfs 44% op de bon.

Vijftig kilometer per uur is de limiet in de Baaigemstraat, maar daar ging 30% van de auto’s bij de jongste politiecontrole over. In de Veldstraat noteerde de politie 31% overtreders en liefst 44% ging te snel door de bebouwde kom van de Hundelgemsesteenweg. De Stationsstraat en Nijverheidsstraat hebben met respectievelijk 17 en 9% overtreders het minst slechte rapport.