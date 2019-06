Bijna één auto op twee te snel door de Ten Edestraat in Gavere Ronny De Coster

10u46 0 Gavere Bij snelheidscontroles in de Ten Edestraat bleek dat bijna de helft van de auto’s sneller reed dan de maximaal toegelaten 50 kilometer per uur. Daarmee behaalt de Ten Edestraat de slechtste score in de gemeente. In de hele politiezone Schelde-Leie bedraagt het overtredingspercentage 9,1%.

Bij een controle op 16 mei reed 46% van de auto’s te snel. Toen de flitscamera er vijf dagen terug stond, ging 41% van de chauffeurs op de bon. Nog vier andere straten zitten boven het gemiddelde overtredingspercentage.

In de Leenstraat lapte 27% van de automobilisten de limiet van 50 kilometer per uur aan zijn laars. 16% reed te snel door de Legen Heerweg, één op vijf werd geflitst in de bebouwde kom in de Veldstraat in de de Pontstraat en bij een tweede controle in de Leenstraat was dat één chauffeur op tien.