Bijna alle Gaverse horecazaken vragen en krijgen groter terras Ronny De Coster

03 juni 2020

14u19 0 Gavere Zo goed als alle uitbaters van horecazaken in Gavere hebben aan de gemeente gevraagd om bij de heropening van hun zaak een groter terras te mogen plaatsen. “Als het kan, krijgen ze dat ook”, zegt burgemeester Denis Dierick (Open Vld).

“We hebben de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over de heropening van de horeca niet afgewacht om met de uitbaters in onze gemeente al afspraken te maken”, zegt burgemeester Denis Dierick. “Vorige week al hebben we de uitbaters van restaurants en cafés al laten weten, dat ze een groter terras kunnen aanvragen om bij de heropening van hun zaak de coronamaatregelen te kunnen respecteren. Het blijkt dat ze allemaal geïnteresseerd zijn. Het principe is dat we het voor iedereen toelaten, op voorwaarde dat het mogelijk is zonder het verkeer te hinderen. Op sommige plaatsen zal dat gebeuren door een groter deel van het voetpad in te nemen, terwijl elders parkeerplaatsen zullen gebruikt worden om terrassen uit te breiden.”

Gratis

De uitbreiding van de terrassen wordt gratis toegestaan. “Wij hebben in Gavere geen terrasbelasting. We moeten er dus geen afschaffen en al zeker geen invoeren”, besluit Dierick.