Bewoners en personeel van instelling Broeder Ebergiste in Gavere testen positief op corona: één patiënt naar ziekenhuis Ronny De Coster

30 maart 2020

13u55 0 Gavere In het ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste in Gavere, waar mensen met een beperking begeleid wonen in leefgroepen, zijn enkele bewoners en personeelsleden met het coronavirus besmet. “Een bewoner is in het ziekenhuis opgenomen”, zegt de directie.

“Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hebben we spijtig genoeg vastgesteld dat in de woongroepen Klimop en Braam cliënten positief bevonden werden na een coronatest eerder deze week”, zegt de directie van het ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste. Één bewoner is opgenomen in het ziekenhuis. De toestand van de overige cliënten met het coronavirus in de woongroepen is momenteel onder controle en stabiel. Zij stellen het naar omstandigheden goed. Er zijn ook enkele medewerkers positief getest die ondertussen thuis met ziekteverlof zijn. Ook hun toestand is stabiel”, schetst de directie.

In geïsoleerde kamer

Op basis van de beschikbare informatie en richtlijnen van de overheid, had de crisiscel van de instelling de voorbije weken verschillende interne procedures uitgewerkt om cliënten en medewerkers te beschermen tegen een mogelijke infectie en om in het geval van een infectie op een snelle manier maatregelen te treffen. “Met dat laatste zijn we nu volop mee bezig. De cliënten met ziektesymptomen van covid-19 werden onmiddellijk in een geïsoleerde kamer geplaatst en de begeleiders kregen nauwgezette richtlijnen en bijhorende extra voorzorgsmaatregelen. We zorgden er wel voor dat zij elke dag een moment in de buitenlucht kunnen zijn en omringen hen met de beste zorgen. Een heel beperkt aantal vaste begeleiders mag nog in de twee woongroepen. Tussen de twee woongroepen met een besmetting en andere cliënten medewerkers of thuisverpleegkundigen is nu voor minstens veertien dagen geen contact meer mogelijk”, licht de directie toe.

Koorts meten

De instelling monitort elke bewoner door koorts te meten. “Dat doen we twee keer per dag. Voldoende afstand bewaren is niet evident bij onze doelgroep, maar toch proberen we dat maximaal te doen. Bovendien zijn er in elke woongroep beschermingsmiddelen ter beschikking zoals handschoenen en schorten. Wanneer er koorts of andere typische symptomen gesignaleerd worden, hebben we chirurgische mondmaskers voor medewerkers.

Familie op afstand

Door het totale bezoekersverbod dat momenteel van kracht is, kunnen familieleden de toestand slechts op afstand volgen. “Wij zijn er ons van bewust dat dit niet gemakkelijk is, maar hopen op jullie begrip. We doen er alles aan om elke besmetting te voorkomen en snel en doortastend te handelen als er zich zoals nu toch een besmetting voordoet. Onze medewerkers omringen de bewoners met de best mogelijke zorg en tonen veel flexibiliteit om hun uurrooster aan te passen zodat we de zorg optimaal kunnen verzekeren”, besluit de directie van Broeder Ebergiste.