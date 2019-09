Bestuurster gewond na botsing tegen twee geparkeerde wagens Ronny De Coster

05 september 2019

09u19 0 Gavere Bij een verkeersongeval in de Molenstraat is een 47-jarige vrouw uit Gavere lichtgewond geraakt.

De dame verloor in de Molenstraat door een ongekende oorzaak de controle over het stuur van haar Renault Clio. De wagen botste tegen twee geparkeerde auto’s. Bij de aanrijding raakte de bestuurster lichtgewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.