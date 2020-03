Bestuurder met glaasje op ramt bestelwagen in Gavere: twee gewonden Ronny De Coster

16 maart 2020

15u09 1 Gavere Bij een verkeersongeval in de Dorpsstraat in Gavere raakten twee mensen gewond. Eén van hen bleek te rijden onder invloed van drank.

Het ongeval gebeurde toen een lichte vrachtwagen vanuit de Dorpsstraat wilde afslaan richting Melsen. Het aankomende verkeer vertraagde, maar de eerste wagen die volgde, deed dat niet. De auto ramde de bestelwagen in de flank. De passagier van de bestelwagen, een man van 26 jaar uit Lochristi, raakte daarbij gewond. Ook de bestuurder van de aanrijdende auto, een 49-jarige man uit Gavere, moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek te rijden onder invloed. De politie trok zijn rijbewijs in. De man zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter in Gent.