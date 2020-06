Bekende hobbyfotograaf en wielerfan Elie Velghe (70) uit Asper overleden Ronny De Coster

07 juni 2020

In Asper is Elie Velghe (70) overleden. Velghe was als hobbyfotogfraaf een heel bekende en geliefde figuur. Vooral in het wielrennen was hij heel actief. Elie Velghe was een vurig supporter van veldrijdster Jolien Verschueren uit Kruisem.

Jolien Verschueren heeft vermoedelijk geen enkele wedstrijd gereden, waarvan Elie Velghe geen foto’s heeft gemaakt. De Asperse hobbyfotograaf volgde niet alleen de veldrijdster uit Kruisem, maar was op zowat alle wielerwedstrijden in de Vlaamse Ardennen present. Elie Verhaeghe leverde al een tijd strijd tegen een slepende ziekte, maar zijn plotse overlijden heeft velen verrast. Het maakt onder meer op sociale media ook heel veel reacties los. En die klinken eensluidend: het wielrennen verliest in de Vlaamse Ardennen een immer goedlachse en sympathieke supporter.