Automobilist rijdt fietser omver en vlucht: politie zoekt getuigen Ronny De Coster

18 mei 2020

11u05 17 Asper/Gavere De politie zoekt mogelijke getuigen van een ongeval met vluchtmisdrijf op de Steenweg in Gavere. Een automobilist die een 17-jarige fietser omver reed, sloeg op de vlucht.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond rond halfacht op de Steenweg ter hoogte van het kruispunt met de Donkstraat in Asper. Een auto reed er een 17-jarige fietser uit Gavere aan. De tiener is daarbij gevallen en raakte lichtgewond. De chauffeur keek niet naar het slachtoffer om en reed gewoon door.

De politie van de zone Schelde-Leie doet een oproep tot getuigen. Wie informatie kan geven over het ongeval of over de gevluchte auto of chauffeur, wordt verzocht de politie te contacteren op het nummer 09/321.76.60.