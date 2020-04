Alle inwoners vanaf 12 jaar krijgen van gemeente Gavere een herbruikbaar mondmasker Ronny De Coster

28 april 2020

12u39 0 Gavere Het gemeentebestuur van Gavere heeft herbruikbare mondmaskers aangekocht om per post onder de inwoners te verdelen.

Alle Gaverlingen vanaf 12 jaar, ook kinderen die dit jaar nog 12 worden, krijgen een exemplaar. De mondmaskers zouden in de week van 4 mei in de brievenbus moeten liggen, samen met instructies om je masker juist te dragen en te wassen.

De gemeente wijst erop, dat maatregelen rond corona natuurlijk blijven gelden, of je nu een mondmasker draagt of niet. Stelregel is nog altijd: “Blijf dus nog zoveel mogelijk in je kot en hou voldoende afstand als je toch de deur uitgaat.”