Alex Derille wachtte anderhalve maand in camper om naar Spanje te mogen: “Op ons nieuwe leven!” Ronny De Coster

19 juni 2020

21u12 1 Gavere Anderhalve maand heeft Alex Derille (61) noodgedwongen Anderhalve maand heeft Alex Derille (61) noodgedwongen in een kampeerwagen op de oprit van zijn zoon in Asper zitten wachten om naar Spanje te kunnen verhuizen.

Samen met zijn moeder Lydia (80) en zoon Michaël (30) was hij helemaal klaar om naar het Spaanse Torrevieja te verhuizen. Een vrachtwagen had zelfs al hun hele hebben en houden naar hun nieuwe thuis gevoerd en hun huis in België was al verkocht, toen half maart de coronacrisis uitbrak en de grenzen op slot gingen. Plots leek hun Spaanse droom wel heel ver weg.

“We zijn aangekomen”, laat Alex weten, terwijl hij op een terrasje op de markt van Torrevieja van een colaatje geniet. “We zijn vorige week donderdag vetrokken en zondag konden we Spanje binnen. We kunnen eindelijk beginnen aan het leven onder de Spaanse zon, waar we zolang hebben naar uitgekeken. Mijn moeder en ik genieten gaan hier van ons pensioen en onze zoon gaat aan de slag in de immosector. Gezondheid. Euh… salud!”