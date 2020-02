Aantal chauffeurs onder invloed in politiezone Schelde-Leie lichtjes gedaald, maar nog altijd boven nationaal gemiddelde Ronny De Coster

19 februari 2020

10u12 0 Gavere Tijdens de BOB-wintercampagne reed in de politiezone Schelde-Leie 2,9% van de gecontroleerde chauffeurs onder invloed van alcohol. Dat cijfer is wel beter dan vorig jaar, maar de regio zit nog altijd ver boven het nationaal gemiddelde.

De BOB-wintercampage van de politie liep van 29 november tot 3 februrari. In die periode heeft de politie in Gavere, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem 1.403 automobilisten aan een alcoholtest onderworpen. 41 chauffeurs reden onder invloed. Dat is 2,9%. “Dat cijfer ligt wel 0,5% lager dan vorig jaar. Maar we zitten nog ruim boven het nationaal gemiddelde, dat 1,8% bedraagt”, analyseert Katie Lefever, communicatieverantwoordelijke van de politie Schelde-Leie.

23 ongevallen met chauffeur onder invloed

In 2019 waren er in de politiezone Schelde-Leie 23 ongevallen met gewonden, waarbij de bestuurder onder invloed was. Dat is 1 op 6 van de ongevallen met gewonden.