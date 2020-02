Aantal bestuurders onder invloed in politiezone Schelde-Leie lichtjes gedaald, maar nog altijd boven nationaal gemiddelde Ronny De Coster

19 februari 2020

10u12 0 Gavere Tijdens de BOB-wintercampagne reed in de politiezone Schelde-Leie 2,9 procent van de gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol. Dat cijfer is wel beter dan vorig jaar, maar de regio zit nog altijd ver boven het nationaal gemiddelde.

De BOB-wintercampage van de politie liep van 29 november tot 3 februari. In die periode heeft de politie in Gavere, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem 1.403 automobilisten aan een alcoholtest onderworpen. 41 bestuurders reden onder invloed. Dat is 2,9 procent. “Dat cijfer ligt wel 0,5 procent lager dan vorig jaar. Maar we zitten nog ruim boven het nationaal gemiddelde, dat 1,8 procent bedraagt”, analyseert Katie Lefever, communicatieverantwoordelijke van de politie Schelde-Leie.

23 ongevallen met bestuurders onder invloed

In 2019 waren er in de politiezone Schelde-Leie 23 ongevallen met gewonden, waarbij de bestuurder onder invloed was. Dat is 1 op 6 van de ongevallen met gewonden.