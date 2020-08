Aannemer trekt kabel stuk in Nijverheidsstraat: honderden gezinnen zonder stroom in Gavere Ronny De Coster

21 augustus 2020

12u46 0 Dikkelvenne/Gavere Bij werkzaamheden in de Nijverheidsstraat in Dikkelvenne heeft een aannemer een hoofdleiding van het elektriciteitsnet beschadigd.

Door het ongeval is een stroompanne ontstaan. “Een paar honderd gezinnen in Dikkelvenne en Gavere zijn daardoor zonder stroom gevallen. We schatten dat het gaat om 200 tot duizend klanten”, zegt Stijn Saelens, woordvoerder van energiemaatschappij Fluvius.

De panne is intussen verholpen.