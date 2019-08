2.000 kilometer fietsen langs slagvelden uit Eerste Wereldoorlog: Jan en Kris rijden Omloop der Slagvelden Lieke D'hondt

18 augustus 2019

20u09 0 Gavere Kris Liesmons (40) uit Semmerzake (Gavere) en Jan Jordens uit het Limburgse Beringen zijn klaar voor een grote uitdaging. Ze rijden de Omloop der Slagvelden, een wielerwedstrijd van 2.098 kilometer. Gespreid over acht etappes rijden ze met een tachtigtal andere renners een route langs de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

Flashback naar 28 april 1919. De Franse krant Le Petit Journal organiseert die dag de Omloop der Slagvelden als eerbetoon aan de soldaten die voor de overwinning hebben gestreden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het parcours loopt langs de slagvelden van het westelijk front in België, Luxemburg en Frankrijk en er verschijnen 87 renners aan de start. In zeven etappes en veertien dagen legden de renners zo’n tweeduizend kilometer af, over slechte wegen en in barre weersomstandigheden. Uiteindelijk halen slechts 21 renners de finish van de heroïsche wedstrijd.

Nu, een eeuw later, organiseren het heemkundig genootschap De Twee Ambachten Assenede en de Orde van de Smoutpot Oosteeklo in samenwerking met de organisatie Gent-Wevelgem opnieuw een Omloop der Slagvelden. Tussen 19 en 30 augustus rijden de renners in acht etappes in het spoor van hun voorgangers. Net als honderd jaar geleden zouden 87 renners aan de start staan, maar door omstandigheden is dat aantal ondertussen al gezakt. De organisatoren beschrijven de etappewedstrijd niet als een koers, maar als een herdenkings- en belevingsrit. Net dat is wat fervente fietsers Kris Liesmons en Jan Jordens zo aanspreekt. “Het is een mooi parcours in het teken van herdenking. Dat geschiedkundig aspect vinden we tof”, vertelt Kris. “Naast het historisch aspect, is de fysieke uitdaging natuurlijk ook belangrijk”, vult Jan aan. “We worden dit jaar veertig en willen daarom iets geks doen met de fiets. Normaal rijden we ééndagskoersen, maar toen een vriend ons vertelde over de Omloop der Slagvelden, hebben we besloten deel te nemen.”

Samen finishen

Op twaalf dagen tijd ruim 2.000 kilometer fietsen, dat is een hele uitdaging die veel voorbereiding vraagt. “Ik ben vooral benieuwd wat het met mijn lichaam gaat doen, maar ook op mentaal vlak zal het zeker uitdagend zijn”, zegt Kris. “We hebben sinds januari hard getraind om de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen te rijden, daarna hebben we onze trainingen doorgetrokken tot nu. Ondertussen heb ik zesduizend kilometer op de teller, maar ik heb nog nooit een rit van meer dan driehonderd kilometer gereden. Nu moeten we er zo een paar na elkaar doen.” Jan en Kris beginnen samen aan het avontuur en zijn ook vastbesloten om het samen uit te rijden. “Het is niet de bedoeling om zo snel mogelijk te rijden, alles draait om het avontuur. Wij zijn alvast van plan om als duo samen te blijven”, zegt Jan. Dat kan handig zijn, want in de Omloop der Slagvelden draait het ook om zelfredzaamheid. De deelnemers hebben niet alleen al hun slaapplaatsen zelf moeten regelen, ze moeten ook alle pech die onderweg hebben zelf oplossen. “Omdat we het hele parcours maar met één fiets mogen afleggen, is onze fiets verzegeld met een loodje. Alle mechanische pech moeten we dus zelf trachten op te lossen. We zijn geen experts, maar we zullen onze plan wel trekken. We hebben zelfs een noodscenario met een reservefiets, al zullen we dan wel niet opgenomen worden in de officiële lijst met finishers.”