1.000 mondmaskers voor ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste in Gavere: “Ik zag schrijnende reportage over gebrek aan beschermingsmiddelen” Ronny De Coster Joeri Seymortier

30 april 2020

18u49 0 Gavere Het ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste in Gavere, waar mensen met een beperking wonen, heeft vandaag duizend mondmaskers cadeau gekregen. De schenking is er zeer welkom: de instelling telt een honderdvijftigtal bewoners en had een grote nood aan beschermingsmateriaal.

De 1.000 mondmaskers zijn naar de instelling gebracht door federaal volksvertegenwoordiger Kathleen Depoorter (N-VA) en Rudy Baeke, een gepensioneerde arts uit Kaprijke. “Ik had een schrijnende reportage gezien, waaruit bleek dat hier amper beschermingsmateriaal ter beschikking was”, vertelt de dokter waarom hij het intitiatief heeft genomen. Het ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste is door het coronavirus zwaar getroffen: verschillende bewoners liepen de besmetting op. Eén van hen is in het ziekenhuis overleden.