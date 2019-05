‘Vampierendoder’ moet behandeling buiten Oost-Vlaanderen zoeken, familie van slachtoffer is opgelucht Wouter Spillebeen

24 mei 2019

15u09 12 Gavere Kris V.M. (43), de Vurstenaar die zijn vriendin Stephanie Reybroeck tijdens een psychose om het leven bracht, mag niet in Oost-Vlaanderen geïnterneerd worden. Dat besliste de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij nadat de familie van het slachtoffer haar bezorgdheid uitte. “De familie heeft het gevoel dat er voor de eerste keer echt naar haar geluisterd is.”

Voor de families V.M. en Reybroeck veranderde alles toen Kris V.M. op 13 januari 2014 ineens in kamerjas aan de deur van zijn ouders verscheen. Met bloed aan de handen schreeuwde hij: “Ik heb een vampier gedood!” Zijn slachtoffer was Stephanie Reybroeck, zijn vriendin die hij had gewurgd, naar de keuken gesleept en had onthoofd met keukenmessen. Want, “zo moet dat bij vampieren”.

Juiste behandeling

De rechter beval de internering van V.M. en dat werd in beroep bevestigd. V.M. had waanbeelden en was ontoerekeningsvatbaar.

De familie Reybroeck maakte zich meteen zorgen. Mocht V.M. in het psychiatrisch centrum in Sleidinge belanden, zou hij volgens hen niet de juiste behandeling krijgen en mogelijk te snel weer op vrije voeten komen. “Hij zal daar niet op zijn plaats zitten”, uitten familie en kennissen hun bezorgdheid in deze krant. Ze wachtten vol spanning op het arrest van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM).

Vrijdag sprak de KBM de verlossende woorden: V.M. mag, tenminste tot hij eventueel genezen verklaard wordt, niet in Oost-Vlaanderen komen en kan dus ook geen behandeling krijgen in Sleidinge. Die beslissing kwam er toen bleek dat V.M. zijn reïntegratie niet enkel in Sleidinge zou kunnen doen en dus ook naar andere dorpen zou moeten. Hij wordt tijdelijk geplaatst in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Merksplas of Turnhout met de bedoeling om zo snel mogelijk naar een medium security instelling buiten Oost-Vlaanderen te gaan.

Niet naast familie Reybroeck

V.M. zal waarschijnlijk zijn behandeling krijgen in het forensisch-psychiatrisch centrum van Rekem of Bierbeek. “Daar is een deskundig en warm ondersteuningsaanbod, heeft het personeel veel ervaring en deskundigheid. Er is een evenwicht tussen beveiliging en een graduele opbouw van vrijheid met het oog op reïntegratie”, klonk het arrest.

De belangen van de slachtoffers wegen zwaarder dan het belang van de dader om in Sleidinge, en dus dicht bij zijn familie, verzorgd te worden Jan De Winter

“Rekem en Bierbeek zijn gespecialiseerde units, waar hij meer op zijn plaats zal zitten”, duidt Jan De Winter, advocaat van de familie Reybroeck. “Voor de eerste keer heeft de familie het gevoel dat de rechtbank echt naar haar geluisterd heeft. Ze zijn tevreden dat de KBM bevestigd heeft dat V.M. een gevaar vormt voor de samenleving. De belangen van de slachtoffers wegen hier zwaarder dan het belang van de dader om in Sleidinge (en dus dicht bij zijn familie, red.) verzorgd te worden.”

“In het arrest staat ook dat V.M. moreel verplicht is om de afstand te respecteren die de familie van zijn slachtoffer vraagt”, gaat De Winter verder. Hij mag dus juridisch gezien nog wel ooit naast de familie Reybroeck gaan wonen, maar moreel niet. Dat komt heel troostend over.”