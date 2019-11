“Als het zo doorgaat, hebben we binnenkort geen enkele brandweervrijwilliger meer” Marc Van den Daele luidt alarmbel na 40 jaar dienst bij brandweer in Gavere Ronny De Coster

25 november 2019

18u11 0 Gavere Na meer dan 40 dienst bij de brandweer van Gavere, heeft luitenant Marc Van den Daele de kazernepoort achter zich dichtgetrokken. “Ik kan niet zeggen, dat ik met een gerust hart vertrek. Het gaat niet goed met ons korps. Ik zie zoveel mensen afhaken, dat de bluswagens niet op tijd bemand geraken. Pompiers uit Gent en Deinze komen hier blussen, terwijl onze manschappen met hun vingers draaien”, zegt Marc. “En ik heb die poort niet gesloten: iemand heeft ze achter mijn rug hard dichtgeslagen. Maar toch ligt mijn hart bij de brandweer”, motiveert Marc waarom hij toch nog een boekje wil open doen.

Het brandweerkorps van Gavere was ooit 52 man sterk. Vandaag beschikt de brandweerpost aan de Schelde nog over 35 manschappen. “De neerwaartse spiraal is al een tijdje aan de gang en ik vrees dat ze niet meer te stoppen is”, zegt Marc Van den Daele. “Het is allemaal begonnen met de nieuwe zonewerking.

In de drang om te professionaliseren is men vergeten die vrijwilligersinzet te waarderen. En zo heb ik veel mensen zien afhaken. Marc Van den Daele

Gavere valt nu onder de Brandweerzone Centrum, aangestuurd vanuit Gent. Schaalvergroting is niet slecht, maar bij de brandweer is die -hoe zal ik het zeggen- niet zo elegant aangepakt. Pompiers hebben hun fierheid. Een brandweerkorps is ook een vriendengroep. In de drang om te professionaliseren -die ik positief vind- is men vergeten die vrijwilligersinzet te waarderen. En zo heb ik veel mensen zien afhaken. Het probleem is: een brandweerwagen kan maar vetrekken, als daar zes man in zit. Almaar minder lukt het om dat in Gavere gedaan te krijgen. De computer op de dispatching roept dan pompiers op in Gent of Deinze om in Gavere interventies te doen. Het gevolg daarvan is dan weer, dat pompiers uit Gavere die wél beschikbaar zijn, niet meer worden opgeroepen. Dat motiveert niet. En er wordt uiteraard ook tijd verloren als de hulp in Gent moet vertrekken”, bedenkt Van den Daele.

Bezorgd

“Pas op: ik vertel dit nu niet uit rancune omdat ik vertrek”, haast hij zich te zeggen. “Het is eerder omgekeerd: ik heb de pijnpunten in de nieuwe structuur van de brandweer in de organisatie aangekaart, maar dat is me niet in dank afgenomen. Mijn aanvraag om na mijn 65ste toch nog een verlening van mijn opdracht te krijgen, werd me daarom zelfs geweigerd. Betrokkene heeft een negatieve impact op de sfeer en de werking van de brandweerpost, stond in de motivering. Ik was daarvan zo fel aangedaan, dat ik in een spoedprocedure naar de Raad van State ben gestapt. Daar is die motivering wel geschrapt”, prijst hij zich nog gelukkig.

Hart blijft bij brandweer

“Mijn engagement voor de brandweer heeft mijn leven veertig jaar bepaald. Mijn dochter Maaike en mijn zoon zijn in het korps actief. Ondanks mijn aversie tegenover de werking van Zone Centrum, blijf ik Brandweer Gavere in het hart dragen. En ik ben bezorgd, ja. De toekomst van het brandweerkorps in Gavere stelt me niet gerust. Als het zo doorgaat, hebben we binnenkort geen enkele brandweervrijwilliger meer”, besluit Van den Daele.

“Aanwervingen kosten tijd”

Alissa Coessens, communicatieverantwoordelijke van de Brandweerzone Centrum, ontkent dat de brandweerpost Gavere grotere personeelsproblemen heeft dan de andere korpsen. “We zijn overal bezig met het rekruteren van medewerkers en dat is nu eenmaal geen eenvoudige procedure: kandidaten moeten opleidingen volgen. Wie brandweerman of -vrouw wil worden, gaat een niet te onderschatten engagement aan. Aanwervingen nemen een zekere tijd in beslag”, relativeert Coessens.