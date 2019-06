Zomerhappening van Vinea in Hof te Spieringen Marc Colpaert

18 juni 2019

Wijnhandel Vinea uit Gooik organiseerde gedurende twee dagen hun Zomerhappening in de lokalen en op het binnenplein van het Hof te Spieringen in Vollezele. De mensen die een bezoekje brachten konden naast Vinea ook nog kennismaken met enkele andere Pajotse ondernemers, zoals Pajot Experince, die vespa’s verhuren, enkele Volvo wagens van garage Sterckx, er was een modeshow van damesboetiek Noire de Noire en men kon natuurlijk proeven van tal van uitstekende wijnen van Vinea. Zo kon men er ondermeer topwijnen van het Griekse wijnhuis Gerovassilou proeven. Ondertussen zorgde op het binnenplein van het Hof te Spieringen een latino band voor de nodige muzikale ondersteuning van het geheel.