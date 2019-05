Zin om in café Paulana de beentjes eens los te gooien? Ga dan nu woensdag naar de seniorennamiddag Marc Colpaert

28 mei 2019

In café Paulana ter hoogte van het station van Galmaarden wordt op woensdag 29 mei de tweede seniorennamiddag georganiseerd. Wie zin heeft om op woensdagnamiddag vanaf 16 uur de beentjes eens los te gooien, dan doe je best je dansschoenen aan en kom naar deze seniorennamiddag. “Het is nu de tweede keer dat we zo een namiddag organiseren en die eerste keer verliep het zeer vlot. Er kwamen zoveel vragen van mensen, dat wij nu een tweede seniorennamiddag organiseren”, zegt Silvia Detaeye van café Paulana. Iedereen is dus welkom op woensdag 29 mei vanaf 16 uur om zich te amuseren op de muziek uit de jaren 60/70/80, gebracht door Rudy Noel en Tjakka. Men komt er gratis in en als verwelkoming krijgt u een gratis sangria.