Zanger Henri Spider heeft nieuwe single 'Blijf in uw kot' ter ondersteuning van de nationale actie Marc Colpaert

19 maart 2020

Vollezelenaar en zanger Henri Spider heeft zopas een nieuwe single uitgebracht met de opmerkelijke titel ‘Blijf in uw kot’, een liedje dat de nationale actie op een positieve manier mee moet ondersteunen.

Ondertussen kent iedereen de woorden van minister Maggie De Block ‘Blijf in uw kot’ dat ze enkele dagen geleden heeft uitgesproken in verband met het coronavirus. Henri Spider en Eddy Van Mouffaert van de muziekuitgeverij D & V vonden dat ze na al die negatieve berichten van de laatste dagen, iets positief moesten brengen en dus maakten ze een liedje met als titel ‘Blijf in uw kot’. Deze nieuwe single staat vol met goede raad, maar is tevens een vrolijk liedje dat deze actie op een positieve manier wilt ondersteunen. “Door het feit dat het een vlot en vrolijk liedje is geworden zal het een heel groot publiek kunnen aanspreken. Ook om die reden heb ik de tekst eenvoudig gehouden, zodat hij door iedereen meteen kan meegezongen worden. Daardoor krijgt de boodschap ‘Blijf in uw kot’ meteen ook een nieuwe bijkomende duw in de rug om iedereen te blijven motiveren om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ik hoop dan ook dat iedereen de komende weken de boodschap zal opvolgen”, zei Spider. Het liedje kan men sinds vandaag beluisteren via: Spotify https://open.spotify.com/album/0FPp351ilOQcjabM7aRhKC of downloaden via Itunes

https://music.apple.com/be/album/blijf-in-uw-kot-single/1503311015?l=nl.