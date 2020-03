Yvan De Neve kwam al voor de 100ste keer bloed doneren Marc Colpaert

17 maart 2020

Yvan De Neve uit Herne kwam naar de bloedafname in de zaal Willem Tell in Tollembeek en kreeg dadelijk een geschenkje, want hij kwam al voor de 100ste keer bloed doneren. Door het coronavirus werden extra maatregelen getroffen om het voor de bezoekers zo veilig mogen te houden. Toen de vader van Yvan problemen kreeg met zijn gezondheid, besliste Yvan om bloed te gaan doneren en dat doet hij, zoveel jaren later, nog steeds. “Mijn vader moest toen ook kunnen rekenen op bloed van andere mensen, dus vond ik het mijn plicht om op mijn beurt iets te doen voor andere mensen”, zegt Yvan. Zijn partner, zus en moeder zijn ondertussen ook bloedgevers. Hij kreeg uit handen van voorzitter Patrick Decat van de Vrijwillige Bloedgevers van Tollembeek een bierkorf en ook van het Rode Kruis kreeg hij een geschenkje. Voorzitter Patrick Decat liet ons tevens weten dat het eetfestijn van de Bloedgevers in het weekend van 11 april niet doorgaat. Wie al kaarten heeft gekocht, kan zijn geld terugkrijgen.