Workshop decoratieve schildertechnieken in GC Baljuwhuis Michiel Elinckx

11 juli 2019

Volkshogeschool Archeduc organiseert op donderdag 3 oktober een workshop decoratieve schildertechnieken in GC Baljuwhuis.

Tijdens de workshop krijg je tips om oude meubels nieuwe leven in te blazen. Daarnaast krijgen deelnemers uitleg en een demonstratie over verschillende verven en technieken. Hiervoor worden de nodige panelen en verf voorzien. Manuelle Van Den Brande zal de sessie begeleiden. Prijs bedraagt 25 euro. De sessie start om 19 uur en eindigt om 22 uur. Meer info vind je via info@archeduc.be.