Woonzorgcentrum De Zwaluw krijgt babbelbox ‘Het Zwaluwnest’ Amber Gys

11 mei 2020

16u34 1 Galmaarden Om senioren toch de mogelijkheid te geven om hun familie in deze moeilijke tijden te zien, plaatste het personeel een babbelbox aan woonzorgcentrum De Zwaluw.

De bewoners van woonzorgcentrum De Zwaluw in Vollezele krijgen al enige tijd geen bezoek meer van hun geliefde familieleden. Het personeel bedacht daarom een oplossing om ze die kans wél te kunnen bieden. “We kozen voor de naam ‘Het Zwaluwnest", klinkt het bij het personeel. “Dit omdat we als huiselijk woonzorgcentrum een plek wilden creëren waar zowel de bewoners en familieleden op een veilige manier contact kunnen hebben met elkaar. Het is een deeltje van ons woonzorgcentrum waar vriendschap, liefde en gezelligheid centraal staan.”