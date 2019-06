Wind en regen zorgen voor grillig, maar mooi schilderij Marc Colpaert

11 juni 2019

Een perceel met gerst in Vollezele (Vlaams-Brabant) kreeg het de afgelopen dagen met de regen- en windvlagen hard te verduren en dat zorgde voor een - al bij al - mooi tafereel in het landschap. De halmen gerst moesten het afleggen tegen de krachtige windvlagen en destriemende regen. Het gratis schouwspel is voor de landbouwer in kwestie minder leuk, want een deel van de oogst is wellicht onherroepelijk verloren.