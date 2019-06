Willy en Anni, Veerle en Ive, Leen en Bart samen 80 jaar getrouwd Marc Colpaert

Bij de familie Willy Dero en Anni Bonvarlez uit Vollezele was het feest want dit koppel was 50 jaar getrouwd, maar er was nog meer reden tot feesten, want hun dochter Veerle was 20 jaar getrouwd en hun andere dochter Leen tien jaar. Samen waren ze dus 80 jaar getrouwd, dat was toch wel een feestje waard zeker. Willy en Anni leerden elkaar kennen in het café bij Wisken beneden de Bosberg in Galmaarden. De twee werden verliefd, trouwden en bouwden samen een liefdesnestje in de Steenstraat in Vollezele. Vijf jaar later werd Veerle geboren en nog eens vijf jaar later was Leen er. Willy en Anni waren beiden ambtenaren, hij bij Openbare Werken, zij bij Onderwijs. Vandaag zorgen ze vooral voor de vier kleinkinderen. Willy gaat af en toe eens werken in het bos en Anni is lid van enkele parochiale verenigingen. Samen met hun familie en vrienden werd het een speciaal feest in de zaal Krekelhof in Gooik.