Wielrenner Arne Marit heeft zijn eigen supporterslokaal in El Faro Marc Colpaert

24 januari 2020

15u08 2 Galmaarden Op de top van de Bosberg in café El Faro is sinds kort het supporterslokaal van de Vollezeelse wielrenner Arne Marit (20) gevestigd. Guido Debleser, voorzitter van Galmaarden Sportief, lag aan de basis van dit supporterslokaal.

Wielrenner Arne Marit rijdt sinds kort bij de beloftenploeg van Lotto-Soudal en heeft ondertussen al enkele wedstrijden gewonnen. “Ik ga nu van start in mijn derde seizoen en heb ondertussen al enkele wedstrijden gewonnen, zoals vorig jaar de grote prijs Claude Criquielion en een rit in Spanje. Ook pakte ik al enkele ereplaatsen”, zegt Arne in El Faro. Deze sportcoach hoopt in de toekomst nog heel wat prijzen te pakken. Omdat hij woonachtig is in Vollezele rijpte bij Guido Debleser een plan om voor hem een supportersclub op te richten. “Arne is van onze gemeente, dus was het toch wel een beetje logisch dat hij hier in eigen streek een supportersclub en lokaal moet hebben”, zei Guido.

Dus werd er zowel buiten als binnen in het café El Faro een groot bord geplaatst, met de vermelding dat in dit lokaal de supportersclub van Arne is gevestigd. Op zaterdag 1 februari is er vanaf 14 uur in El Faro op de top van de Bosberg in Galmaarden een inschrijvingsdag voorzien en zal Arne ter plaatse aanwezig zijn om alle kaarten van supporters te voorzien van zijn handtekening. “Wij hopen dan ook dat vele mensen uit de streek en daarbuiten die dag supporter worden van onze streekrenner”, aldus Debleser.

Meer informatie kan men tevens vinden op de website van Galmaarden Sportief.