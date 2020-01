Wie wint de cultuurprijs de Bronzen Urbanus

Komiek Urbanus zal de prijs overhandigen Marc Colpaert

14 januari 2020

10u40 4

Zopas werden er drie mensen genomineerd voor de Bronzen Urbanus, dat zijn Rik Devillé, priester op rust en auteur, ErGoed Galmaarden, erfgoedvereniging en Tijl Faveyts operazanger. Dit jaar krijgt voor de eerste keer het aanwezige publiek ook een stem.

Traditiegetrouw reikt de cultuurraad – in samenwerking met de cultuurdienst – op zaterdag 18 januari de Bronzen Urbanus(de cultuurprijs) uit, aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste. Vanaf dit jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo moeten er minstens drie kandidaten zijn voor de Bronzen Urbanus, anders wordt er geen cultuurprijs uitgereikt. Ook nieuw dit jaar is dat naast de vertegenwoordigers van de cultuurraad, ook het publiek een stem mag uitbrengen. Wie die avond naar het Baljuwhuis komt kan dus mee bepalen wie de Bronzen Urbanus in de wacht sleept. De eerste genomineerde voor de Bronzen Urbanus is Rik Devillé uit Tollembeek. Tot 10 jaar geleden was hij nog priester in Buizingen, vandaag geniet hij van zijn pensioen. Ondertussen schreef hij wel al verschillende boeken. Enkele maanden geleden verscheen van hem nog een lijvig boek van 400 pagina’s onder de titel ‘In de naam van de Vader’ over misbruik in de kerk. In totaal schreef hij 7 boeken waarvan 2 vorig jaar, heel wat van zijn boeken zorgden voor heel wat commotie in Vlaanderen.

Tweede genomineerde is ErGoed Galmaarden. Deze vereniging uit zich als erfgoedvereniging en probeert om zoveel mogelijk oude gebruiken en waarden van vroeger niet verloren te laten gaan. Tenslotte is er nog de Galmaardse Tijl Faveyts, die grote ogen gooit in de operawereld als operazanger. De leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans zullen de avond opluisteren met verschillende optredens.

Ook Urbanus heeft zijn aanwezigheid bevestigd en zal aanwezig zijn. De uitreiking heeft plaats op zaterdag 18 januari in het Baljuwhuis om 20 uur, de toegang is gratis.