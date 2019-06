Wie naar Galmaarden komt om naar passage van Tour de France te kijken, volgt best de dresscode: “Hele Bosberg moet geel kleuren!” Tussen 9 en 15 uur gaan op 6 juli acht straten onherroepelijk dicht Marc Colpaert

28 juni 2019

14u44 0 Galmaarden Op zaterdag 6 juli fietsen de renners dwars door Galmaarden tijdens de eerste rit van de Ronde Van Frankrijk. Naast het sportieve hoogtepunt voor de gemeente zal er nog heel wat te beleven vallen, al moet je er wel voor zorgen dat je op tijd op de afspraak bent. Vanaf 9 uur worden immers acht straten afgesloten.

De Tour de France komt 50 jaar na de overwinning van Eddy Merckx nog eens door Galmaarden en dit via de Bosberg en gaat verder langs de Heirbaan, afslag naar de Dorekensstraat – Hoogstraat – Marktplein – Nieuwstraat – Stationsstraat – Winterkeer – Herhout naar het grondgebied van Herne. Het volledig parcours is op zaterdag afgesloten voor alle verkeer, zelfs voor fietsers is er geen doorkomen aan tussen 9 en 15 uur. De doortocht van de renners wordt pas rond 13 uur verwacht. Op de top van de Bosberg zijn Nancy Debleser, Danny De Mulder en Guido Debleser van El Faro er klaar voor.

Wij hebben gezorgd dat er heel wat gratis parkeerplaatsen zijn rond de Bosberg en er is zelfs een speciale plaats voorzien voor mobilhomes. Probleem is echter dat de mensen hier moeten zijn voor 9 uur op zaterdag, nadien gaan vele straten onherroepelijk dicht Danny Demulder

“Het is de bedoeling dat de Bosberg op zaterdag volledig geel kleurt, wij vragen dan ook aan de mensen om iets geels aan te trekken die dag. Wij hebben gezorgd dat er heel wat gratis parkeerplaatsen zijn rond de Bosberg en er is zelfs een speciale plaats voorzien voor mobilhomes. Probleem is echter dat de mensen hier moeten zijn voor 9 uur op zaterdag, nadien gaan vele straten onherroepelijk dicht”, zegt Danny De Mulder. Op de Bosberg zal op initiatief van het gemeentebestuur een groot scherm geplaatst worden zodat de mensen gemakkelijk de eerste rit kunnen volgen. Verder zijn er foodtrucks en is het mogelijk om vanaf 8 uur een ontbijt te nuttigen in El Faro. Voor de kinderen is er een springkasteel. De artiesten van ‘Be-Naked’ zorgen voor de muzikale ondersteuning.

Gesigneerde gele trui van Contador

In het eet en praatcafé El Faro zullen er ook enkele unieke stukken over de Tour te bewonderen vallen, waaronder de gesigneerde gele trui van Contador, die in 2007 en in 2009 de Tour won. “Ik heb dat truitje van hem zelf gekregen en dat is vandaag heel wat geld waard, ik zal het dan ook niet laten rondslingeren op zaterdag”, vertelt Guido Debleser, die al jaren organisator is van wielerwedstrijden.

Ook in het centrum van Galmaarden staat er die dag een heus wielerdorp opgesteld met heel wat animatie en ook een groot scherm. Het centrum blijft trouwens de hele dag afgesloten voor het doorgaand verkeer. Ter hoogte van het station zal er die dag ook een Vlaamse kermis doorgaan , met een springkasteel, volksspelen en zal de koers te volgen zijn in café Paulana. Het wordt zonder twijfel een hoogdag voor de wielerliefhebbers.