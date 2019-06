Weerman Luc is vijf jaar bezig en kreeg al 5.000 mensen over de vloer Marc Colpaert

18 juni 2019

Het weerstation Meteo Tollembeek van Luc Herremans(62) bestaat vijf jaar, reden genoeg om een nieuwe handleiding te maken, ondertussen de tiende uitgave reeds. In 2013 opende in de Flieterkouter in Tollembeek Meteo Tollembeek de deuren. Luc Herremans had een grote passie in zijn leven, namelijk het weer en wilde dit zoveel mogelijk delen met andere mensen. Dus ging hij van start met een weerstation in het Pajottenland. Hij kocht tal van meetinstrumenten en zorgde voor een aangepaste ruimte in zijn woning, waar hij groepen van minstens 15 personen kan ontvangen, die krijgen dan een beter inzicht over het weer in al zijn facetten. “ Ik werk alleen met groepen van minstens 15 personen, want anders is het niet meer haalbaar. Ik krijg geen subsidies en moet zoals nu de nieuwe handleiding allemaal uit mijn eigen zak betalen”, zegt weeerman Luc. Sinds 2013 kwamen er al meer dan 5.000 personen luisteren naar zijn verhaal. “Vooral tijdens dit schooljaar kwamen niet minder dan 400 schoolkinderen al eens luisteren wat toch wel een bijzonder hoog aantal is. Sinds kort ga ik ook op verplaatsing en neem dan mijn meetinstrumenten mee”, aldus de weerman. Nu zondag is hij te vinden met een standje in het Baljuwhuis tijdens de vierde wandeldag van Samen Helpen.

