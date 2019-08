Waterglijbaan is de topper van de Superkindjesdag Al spelend nemen 242 kinderen afscheid van de vakantie Marc Colpaert

30 augustus 2019

Op vrijdag kwamen 242 kinderen naar het Baljuwhuis om samen al spelend afscheid te nemen van de grote vakantie. Ieder jaar organiseert de gemeente Galmaarden in samenwerking met de speelpleinwerking, een gratis evenement namelijk de Superkindjesdag. Die dag kunnen kinderen tot 12 jaar er terecht om te genieten van springkastelen, knutselen, grime, reuze spellen, een hindernissenparcours, een speleoburcht, kratstapelen en zelfs een waterglijbaan. Niet minder dan 37 monitoren, ook enkele van Chiro Albatros of de KLJ zorgden voor een fantastische dag. “Met dit schitterend zonnetje zien we vandaag natuurlijk alleen maar blije gezichten. In de tuin blijft de waterglijbaan natuurlijk een topper, de kinderen kunnen er niet genoeg van krijgen op deze - zeg maar laatste vakantiedag - voor straks de school weer van start gaat”, zei Isabelle De Gauquier van de jeugddienst van Galmaarden.